Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе можно купить зеркало в красивой раме? Мне кажется мы с мужем уже все магазины объехали, но ничего подходящего так и не нашли. Может кто-то под заказ делает зеркала? Буду очень благодарна за контакты
Может быть вам поискать интернет-магазины с большим выбором зеркал в раме? Вот к примеру здесь можете посмотреть ассортимент и условия доставки в наш город https://stekloizerkala.ru/products/categ...-zerkala-v-rame . А под заказ тоже опасно заказывать, так как не факт, что в итоге вы получите то, что ждете, могут же сделать вовсе не по картинке, а предоплату вам никто не вернет в этом случае.
А в Икеа вы смотрели зеркала? Я там неделю назад была, выбор очень большой, еще и скидки какие-то сейчас там. Вы сходите обязательно или можете сами дома посмотреть каталог и заказать доставку (она бесплатная).
Авито или Юла вам в помощь. Там очень много предложений в разделе мебель и интерьер. Частники на заказ вам сделают что угодно, главное чтобы вы им фото понравившегося зеркала показали. Ну и требуйте расписку или заключение договора, чтобы никаких сюрпризов в итоге не было!