Всем привет. Моя младшая сестра на следующий год заканчивает школу и уже все уши прожужжала родителям, что хочет идти учиться на биотехнолога https://info-profi.net/biotehnolog/ . Я если честно так и не могу понять откуда она это выдумала, ведь профессия довольно редкая, никто из знакомых не работает в этой сфере. Вот как вы считаете, стоит ли с ней соглашаться, насколько вообще востребована данная специальность?
За этой профессией наше будущее, так как технологи выявляют новые свойства лекарственных растений, благодаря которым вполне возможно в скором времени не будет неизлечимых заболеваний. К тому же биотехнологи занимаются генной инженерией, что тоже сейчас востребовано.
Главное чтобы у вашей сестры было желание учиться, а там уже неважно какую профессию она выберет. Нельзя вмешиваться своими советами в чужую жизнь. Вот к примеру мою племянницу заставили идти учиться на юриста-в итоге на третьем курсе она все бросила и ушла в театральный колледж, куда изначально и хотела!
А у нас разве в городе есть ВУЗы, которые учат на эту специальность? Если вы конечно готовы отпустить свою сестру в столицу, то пусть едет. Будет хорошо учиться точно найдет там работу и жить останется!