Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 5 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 75 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Выбор профессии
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:58 «Ответить»
      Всем привет. Моя младшая сестра на следующий год заканчивает школу и уже все уши прожужжала родителям, что хочет идти учиться на биотехнолога https://info-profi.net/biotehnolog/ . Я если честно так и не могу понять откуда она это выдумала, ведь профессия довольно редкая, никто из знакомых не работает в этой сфере. Вот как вы считаете, стоит ли с ней соглашаться, насколько вообще востребована данная специальность?
      • Сегодня! cipupo Cегодня в 08:04 «Ответить»
        За этой профессией наше будущее, так как технологи выявляют новые свойства лекарственных растений, благодаря которым вполне возможно в скором времени не будет неизлечимых заболеваний. К тому же биотехнологи занимаются генной инженерией, что тоже сейчас востребовано.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:10 «Ответить»
          Главное чтобы у вашей сестры было желание учиться, а там уже неважно какую профессию она выберет. Нельзя вмешиваться своими советами в чужую жизнь. Вот к примеру мою племянницу заставили идти учиться на юриста-в итоге на третьем курсе она все бросила и ушла в театральный колледж, куда изначально и хотела!
          • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:15 «Ответить»
            А у нас разве в городе есть ВУЗы, которые учат на эту специальность? Если вы конечно готовы отпустить свою сестру в столицу, то пусть едет. Будет хорошо учиться точно найдет там работу и жить останется!
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Кто играет в Танки на андроид1(1) Тсинкроссинг-ИгрыАзолаCегодня в 15:19Азола Cегодня в 15:19
          Как в казино джекпот сорвать12(1) Ни о чем и о важномКончерса22.04.18 в 11:01Cheetah88 Cегодня в 14:47
          Полезные продукты: что и для чего едят8(1) Медицина и ЗдоровьеМороз23.04.09 в 23:17Ivan32 Cегодня в 13:47
          Подарок маме на Новый Год13Женский форумAnzhelika11.12.17 в 07:05ИришкаЗайчишка Cегодня в 12:10
          Подарок подруге46Женский форумOldmen6520.01.18 в 23:14ИришкаЗайчишка Cегодня в 12:02
          дача и огород13Житейские советыHorstone15.12.17 в 18:45domovoi2580 Cегодня в 11:48
          Люстра9Строительство и ремонтАноним04.09.16 в 16:13RomanBest Cегодня в 11:45
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода