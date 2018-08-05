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    Вс., 5 августа 2018г.
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    Тема: Подарок на свадьбу
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:55 «Ответить»
      Всем привет! У моей подруги через месяц свадьба, поэтому я активно думаю над тем, чтобы ей подарить помимо денег. Посоветуйте, пожалуйста, что-то оригинальное, но в то же время не очень дорогое. Я хочу, чтобы это было просто как дополнение к конверту, чтобы осталось на память.
      • Сегодня! cipupo Cегодня в 08:02 «Ответить»
        Если у вас есть голос, то вы можете заказать написание песни и создание клипа. У нас в городе много студий, которые этим занимаются. Насколько я знаю стоит эта услуга в районе 5 тыс, так что это не очень дорого.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:08 «Ответить»
          Клип-это круто, но времени на это все уйдет очень много и не все могут хорошо работать на камеру. Автор, вы можете вот такой оригинальный подарок на свадьбу подарить своей подруге http://lovislova.ru/slovo/podarok_na_svad'bu . В любом случае вы же все равно будете деньги дарить, так что как дополнение можете вообще просто стих красивый рассказать, это все равно запомнится всем надолго.
          • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:13 «Ответить»
            Зачем дарить лишний хлам молодоженам?! Я как вспомню что нам надарили друзья на свадьбу, так дурно становится! Половину мы сразу же выкинули, а половина в гараже у меня до сих пор валяется. Так что дарите деньги и парьте себе мозг!
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