Всем привет! У моей подруги через месяц свадьба, поэтому я активно думаю над тем, чтобы ей подарить помимо денег. Посоветуйте, пожалуйста, что-то оригинальное, но в то же время не очень дорогое. Я хочу, чтобы это было просто как дополнение к конверту, чтобы осталось на память.
Если у вас есть голос, то вы можете заказать написание песни и создание клипа. У нас в городе много студий, которые этим занимаются. Насколько я знаю стоит эта услуга в районе 5 тыс, так что это не очень дорого.
Клип-это круто, но времени на это все уйдет очень много и не все могут хорошо работать на камеру. Автор, вы можете вот такой оригинальный подарок на свадьбу подарить своей подруге http://lovislova.ru/slovo/podarok_na_svad'bu . В любом случае вы же все равно будете деньги дарить, так что как дополнение можете вообще просто стих красивый рассказать, это все равно запомнится всем надолго.
Зачем дарить лишний хлам молодоженам?! Я как вспомню что нам надарили друзья на свадьбу, так дурно становится! Половину мы сразу же выкинули, а половина в гараже у меня до сих пор валяется. Так что дарите деньги и парьте себе мозг!