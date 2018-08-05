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    Вс., 5 августа 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Как мне себя изменить?
    • Сегодня! Anzhelika Cегодня в 05:36 «Ответить»
      С некоторых пор у меня в жизни всё пошло наперекосяк. Но когда я анализирую произошедшее, то начинаю понимать, что во многом виновата я сама. Я слишком бурно реагирую на происходящее, в результате, вместо того, чтобы мягко выйти из ситуации я сама себя загоняю в угол. Когда-то я увлекалась эзотерической литературой, поэтому хорошо понимаю, что всё происходящее с нами, является результатом наших неправильных мыслей и эмоций, но как мне себя изменить? Можно ли научиться управлять собой, чтобы управлять своей судьбой?
      • Сегодня! Golubika Cегодня в 05:41 «Ответить»
        Я не знаю, каких книг Вы начитались, но, по-моему, изменить себя - это что-то из области утопии. Живите, как жили. А если, по Вашему мнению, Вы ведёте себя неправильно в некоторых случаях, тогда старайтесь держать эмоции под контролем.
        • Сегодня! Ljubasha Cегодня в 05:46 «Ответить»
          Автор, к чему такие сложности! Я думаю, Вам просто стоит посетить психолога и сразу всё встанет на свои места. В итоге, Вы научитесь анализировать свои поступки и мысли и сумеете управлять эмоциями.
          • Сегодня! Lavanda Cегодня в 06:01 «Ответить»
            Психолог - это хорошо, но автор имеет в виду несколько иное - владение собственной энергетикой, раскрытие своих сенситивных способностей, умение в любой ситуации оставаться в гармонии с собой и с Миром. Это непростая наука, но такие практики существуют. Автор, почитайте на этом сайте о системе Спас. Судя по описаниям в статье, обучиться этой древней эзотерической науке можно, но только от Вас будет зависеть, насколько глубоко Вы сможете проникнуть в это состояние на практике.
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