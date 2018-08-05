С некоторых пор у меня в жизни всё пошло наперекосяк. Но когда я анализирую произошедшее, то начинаю понимать, что во многом виновата я сама. Я слишком бурно реагирую на происходящее, в результате, вместо того, чтобы мягко выйти из ситуации я сама себя загоняю в угол. Когда-то я увлекалась эзотерической литературой, поэтому хорошо понимаю, что всё происходящее с нами, является результатом наших неправильных мыслей и эмоций, но как мне себя изменить? Можно ли научиться управлять собой, чтобы управлять своей судьбой?
Я не знаю, каких книг Вы начитались, но, по-моему, изменить себя - это что-то из области утопии. Живите, как жили. А если, по Вашему мнению, Вы ведёте себя неправильно в некоторых случаях, тогда старайтесь держать эмоции под контролем.
Психолог - это хорошо, но автор имеет в виду несколько иное - владение собственной энергетикой, раскрытие своих сенситивных способностей, умение в любой ситуации оставаться в гармонии с собой и с Миром. Это непростая наука, но такие практики существуют. Автор, почитайте на этом сайте о системе Спас. Судя по описаниям в статье, обучиться этой древней эзотерической науке можно, но только от Вас будет зависеть, насколько глубоко Вы сможете проникнуть в это состояние на практике.