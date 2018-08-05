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    Вс., 5 августа 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Минвата в Днепре
    • Vegas2020 Вчера в 15:26 «Ответить»
      Минеральную вату как самый качественный вид утеплителя можно купить в магазине КУБ, который находится в городе Днепр и имеет 4 склада в городе, где можно забрать свой заказ и посмотреть другой ассортимент строительной продукции.
      Магазин КУБ https://dnepr.kub.in.ua/uteplitel/mineralnaya-vata/ предлагает только качественный материал по самым низким ценам.
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