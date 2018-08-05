В принципе, Хендай довольно таки популярный автомобиль и запчасти к нему у нас в России должны быть. Но бывает всякое и если уж совсем нельзя купить оригинальные диски, то стоит поискать аналоги, но только экономить на них уж точно не стоит. Нужно покупать колесные диски от нормального производителя, который хорошо зарекомендовал себя на рынке автомобильных запчастей. Как вариант, можете купить колесные диски на Хендай 78 вот тут: