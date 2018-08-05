Купил месяц назад подержанный Хендай 78 и вот столкнулся с первой проблемой. Нужно поменять колесные диски, а то старые уже совсем износились и нормально ездить стало проблематично. Возможно кто-то посоветует недорогой магазин с колесными дисками на Хендай 78?
Лучше всего будет, если Вы купите оригинальные колесные диски, пускай они даже будут подержанными. Если что, то можете попробовать воспользоваться поиском по VIN-номеру, я с его помощью часто находил необходимые запчасти за нормальную цену.
Вначале стоит поискать колесные диски на автомобильных разборках, может повезти и купите диски в нормальном состоянии за небольшие деньги. Если же ничего не найдете, то тогда уже придется покупать диски у официального дилера, но только будьте готовы к тому, что цены там очень большие.
В принципе, Хендай довольно таки популярный автомобиль и запчасти к нему у нас в России должны быть. Но бывает всякое и если уж совсем нельзя купить оригинальные диски, то стоит поискать аналоги, но только экономить на них уж точно не стоит. Нужно покупать колесные диски от нормального производителя, который хорошо зарекомендовал себя на рынке автомобильных запчастей. Как вариант, можете купить колесные диски на Хендай 78 вот тут: https://kolesa.hartung.ru/catalog/maloto..._diski/hyundai/