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    Тема: Интеграция AmoCRM с сайтом - инструкция
    • New! polack Cегодня в 20:12 «Ответить»
      С развитием среднего и малого бизнеса в Российской Федерации в онлайн-пространстве постоянно растет конкуренция между фирмами. Руководители компаний буквально борются между собой за каждого клиента – заказывают красивейшие и яркие лендинги, улучшают сервис, тратят не малые деньги на рекламу. Автоматизация самих продаж – является одним из самых важных инструментов по удержанию покупателей и сокращения обычных рутинных процессов в компаниях. Но этого мало - оптимизировать отдел продаж, еще необходимо подключить к crm абсолютно все возможные и невозможные источники привлечения потенциальных клиентов. Именно поэтому интеграция amocrm с вашим сайтом имеет такую востребованность в последние годы http://neurocrm.ru/integraciya/amocrm-sait/
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