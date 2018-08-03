Можно и так сделать. Только вот железные бочки не долговечны. Сколько они прослужат? Лет пять? А потом они начнут ржаветь и протекать. Их придётся периодически красить. Лучше для этих целей приобрести пластиковые бочки, например, тут https://agropak.net/catalog/plastikovye-bochki/. Вот они прослужат не одно десятилетие. Да и вода в них будет лучше прогреваться.
Поливать холодной водой растения нельзя, тут Вы правы. Надо воду прежде нагреть. Бочки для этого подойдут. Но я воду набираю в старую ванну, которую привёз из квартиры, сменив её на новую. В ней вода очень хорошо прогревается.