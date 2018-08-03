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    Пт., 3 августа 2018г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Полив огорода
    • Сегодня! Ивановна Cегодня в 12:16 «Ответить»
      У меня проблема с поливом дачи. Вода, то есть, подведена, но поливать огород из шланга нельзя - вода холодная. Надо бы её в чём-то нагревать. А вот в чём лучше? Что посоветуете?
      • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 12:22 «Ответить»
        Да тут особой проблемы то и нет. Надо найти пару железных бочек, вкапать их в землю и наполнить водой. Она за день запросто нагреется под солнцем, вот ею и поливайте огород.
        • Сегодня! Георг Cегодня в 12:29 «Ответить»
          Можно и так сделать. Только вот железные бочки не долговечны. Сколько они прослужат? Лет пять? А потом они начнут ржаветь и протекать. Их придётся периодически красить. Лучше для этих целей приобрести пластиковые бочки, например, тут https://agropak.net/catalog/plastikovye-bochki/. Вот они прослужат не одно десятилетие. Да и вода в них будет лучше прогреваться.
          • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 12:35 «Ответить»
            Поливать холодной водой растения нельзя, тут Вы правы. Надо воду прежде нагреть. Бочки для этого подойдут. Но я воду набираю в старую ванну, которую привёз из квартиры, сменив её на новую. В ней вода очень хорошо прогревается.
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