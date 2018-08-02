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    Чт., 2 августа 2018г.
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    Тема: Полгода
    • Сегодня! Evgen1y_ Cегодня в 16:34 «Ответить»
      С девушкой уже полгода вместе. Как думаете, уже можно подарить что то из украшений или еще рано?
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