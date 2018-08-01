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    Ср., 1 августа 2018г.
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    Тема: Ищу магазин-бар. Есть идеи
    • New! andrych84 Cегодня в 19:31 «Ответить»
      Подскажите хороший магазин-бар в сормово, где можно выпить качественного свежего пива, взять с собой. Желательно позднее 10 вечера, а то, бывает, возникает желание выпить и только потом вспоминаешь, что алкоголь после 10 не продают.
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