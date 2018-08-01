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    Ср., 1 августа 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Купить аналог лего
    • Сегодня! Nyanya Cегодня в 09:54 «Ответить»
      Купила недавно сыну дорогой набор Лего. Хотелось бы ещё купить, но уж больно дорогое удовольствие. Подскажите, где я могу купить дешевые китайские аналоги лего.
      • Сегодня! Vica Cегодня в 09:58 «Ответить»
        Мои дети собирают из лего разные фантастические предметы. Могут часами сидеть конструировать, что-то новое. А потом всё что сделали из лего-кирпичиков расставляют по полочкам и требуют купить им новые наборы. В общем, мы тоже отказались от оригинальных Лего из-за их цены. Сейчас вот думаем купить дешёвый конструктор аналог лего в интернет-магазине здесь https://bootlegbricks.ru/ Взгляните и вы.
        • Сегодня! Сlamour Cегодня в 10:06 «Ответить»
          Сейчас популярность дешёвых лего растёт, поэтому, я думаю, что не сложно их купить в любом магазине игрушек. Только я читал, что иногда детальки такого лего не совпадают между собой.
          • Сегодня! Albertik Cегодня в 10:13 «Ответить»
            Я покупал дешёвый китайский аналог лего на рынке в павильоне игрушек. А можно ещё и в интернете поискать сайты, где продают их. Кстати, я сам, с удовольствием, складываю фигуры и предметы из лего.
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