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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: 10-летие
    • Сегодня! sabarina Cегодня в 11:37 «Ответить»
      У ребенка первый юбилей - исполняется 10 лет. Что ему можно подарить на день рождения? Есть одна идея - подарить ему вот такой настольный хоккей - https://nizhny-novgorod.weekend-billiard...tolnyy_khokkey/ Как думаете, понравится ли ему такой подарок?
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