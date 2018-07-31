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    Вт., 31 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Из чего строить дачу?
    • Сегодня! Аноним Cегодня в 10:11 «Ответить»
      Как считаете, какой материал лучше выбрать для постройки загородного дома? Я не строитель, в подобных вопросах плохо разбираюсь. Может кирпич классический?
      • Сегодня! Аноним Cегодня в 10:21 «Ответить»
        классический кирпич керамический бери, материал проверенный временем, ничто его не заменит.
        • Сегодня! Pavlova2209 Cегодня в 10:37 «Ответить»
          Почему бы вам не заказать строительство дома из рубленного бревна http://www.gorodles.ru/ceny/rublennoebrevno ? У такого материала масса преимуществ- обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, экологически чистый. Да и внешне деревянные дома отлично выглядят.
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