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    Пн., 30 июля 2018г.
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    Тема: Жалоба на адвоката или юриста.
    • Сегодня! roman198311 Cегодня в 18:15 «Ответить»
      Мошенник адвокат Штанько Андрей Федорович.
      Удостоверение номер 6168. Неоднократно лишенный статуса адвоката в регионах России и осевший в Москве под реестровым номером 50/5808 в Московской областной коллегии адвокатов.
      Если коротко, то разводит на деньги и не выполняет взятые на себя обязательства.
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