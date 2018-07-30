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    Пн., 30 июля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Выбор между несколькими авто
    • Сегодня! Абуссид Cегодня в 15:51 «Ответить»
      Что бы вы порекомендовали мне приобрести (б/у), если я располагаю суммой на Hyundai Accent 2011 года, Chevrolet Aveo 2012, Chevrolet Cruze 2010, Opel Astra 2010, Kia Sorento 2002 или Volksvagen Polo 2011?
      Часто передвигаюсь по плохим дорогам.
      • Сегодня! Mataka Cегодня в 16:03 «Ответить»
        если плохие дроги то здесь лучше Volksvagen Polo 2011... хотя Chevrolet Aveo 2012, Chevrolet Cruze 2010 тоже отлично подходят.
        • Сегодня! Персер Cегодня в 16:11 «Ответить»
          Про бренд Haima слышали...выбор отличный, цена достойная внимания.
          Найти предложения на авто этого производителя вот здесь https://vita-auto.ru/Haima/ можно, оценивайте далее сами предложения. Можете так же об этом бренде отзывы почитать, по факту решайте если такое предложение вам подходит и на сколько.
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