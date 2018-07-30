Что бы вы порекомендовали мне приобрести (б/у), если я располагаю суммой на Hyundai Accent 2011 года, Chevrolet Aveo 2012, Chevrolet Cruze 2010, Opel Astra 2010, Kia Sorento 2002 или Volksvagen Polo 2011?
Часто передвигаюсь по плохим дорогам.
Про бренд Haima слышали...выбор отличный, цена достойная внимания.
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