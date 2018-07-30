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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: гастроскопия
    • New! Horstone Cегодня в 12:32 «Ответить»
      недавно вычитала что существует гастроскопия через нос. кто делал, расскажите реальные отзывы. мне кажется - это принесет еще больше дискомфорта, чем обычная, классическая проверка. как вы считаете?
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