Совсем недавно я столкнулась с такой проблемой, как постоянные депрессии, агрессия к окружающим и подавленное настроение. Оказалось, что мое энергетическое поле было очень сильно повреждено, причиной этому были многие факторы в работе и личной жизни. Начав изучать вопрос космоэнергетики более подробно, почитав информацию об этом, я поняла, что нужно делать, чтобы повысить свою энергетику и найти гармонию в жизни. Сейчас все стабилизировалось, я чувствую себя отлично в моральном плане, а главное, знаю, как в дальнейшем не допустить такого состояния.