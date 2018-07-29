После травмы, моему бульдогу нужно дать средство для восстановления сухожилия. И тут самый случай когда не такую важную роль играет стоимость, а именно эффективность.
Итак, хочу для себя понять какое средство лучше всего выбрать для этих целей, поделитесь советами по выбору.
Наверняка в аптеках для животных найдутся предложения на выбор эффективных средств.
Я не могу точно сказать что вам следует и что нет выбрать, но думаю что консультация специалиста поможет определится с выбором препарата, для эффективного лечения.