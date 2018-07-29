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    Вс., 29 июля 2018г.
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    Тема: Как восстановить сухожилие у собаки
    • Сегодня! Персер Cегодня в 20:26 «Ответить»
      После травмы, моему бульдогу нужно дать средство для восстановления сухожилия. И тут самый случай когда не такую важную роль играет стоимость, а именно эффективность.
      Итак, хочу для себя понять какое средство лучше всего выбрать для этих целей, поделитесь советами по выбору.
      • Сегодня! Кончерса Cегодня в 20:42 «Ответить»
        Наверняка в аптеках для животных найдутся предложения на выбор эффективных средств.
        Я не могу точно сказать что вам следует и что нет выбрать, но думаю что консультация специалиста поможет определится с выбором препарата, для эффективного лечения.
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