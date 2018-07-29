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    Вс., 29 июля 2018г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Похороны в Москве
    • Сегодня! sabarina Cегодня в 13:43 «Ответить»
      Как организовать православные похороны в Москве? Сегодня ночью скончался мой дедушка в больнице. Сама я живу в Нижнем Новгороде. Куда следует звонить в первую очередь? Может обратиться в ритуальную службу - https://ritual.ru/ и проконсультироваться с агентом?
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