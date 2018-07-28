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    Сб., 28 июля 2018г.
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    Тема: Машинная штукатурка
    • Сегодня! Svetlanka75 Cегодня в 19:20 «Ответить»
      Была необходима штукатурка дачи. Сразу хотели вызывать бригаду, что бы вручную сделали. Оказалось, что найти хорошую бригаду довольно нелегко. Нам дали контакты Центра машинной штукатурки, заказали бригаду на этом сайте https://1-shtukatur.ru/ Ребята оказались профессионалами своего дела.
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