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    Сб., 28 июля 2018г.
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    Тема: Создание видео
    • Сегодня! Ксения Маркова Cегодня в 15:21 «Ответить»
      Тем кто только учиться создавать видео, я рекомендую вот этот http://video-editor.su/download.php фоторедактор. Это сама качественная программа, но пользоваться ею сможет даже новичок этого дела, а профессионал создаст там сказку.
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