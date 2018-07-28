Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 28 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 76 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Телевизор
    • New! Mirochka Cегодня в 12:49 «Ответить»
      В последние недели стал отвратительно показывать телек на даче, постоянно рябит, а иногда и вовсе картинка пропадает, только белый шум показывает. Вот не пойму, это отходит там что-то в телевизоре или сигнал у антенны плохой?
      • New! Alexan Cегодня в 12:54 «Ответить»
        Может и правда в телевизоре отходит что-то, возможно там где штекер антенный вставляется, в старых телевизорах такое бывает. А может дело и в самой антенне, усилитель к примеру накрылся.
        • New! ClubNika Cегодня в 12:58 «Ответить»
          У Вас даже есть время смотреть телевизор на даче - классно?! А у нас все время занимает огород. А насчет телевизора, что тут гадать, вызовите лучше телемастера.
          • New! Satir Cегодня в 13:25 «Ответить»
            Судя по симптомам, похоже, что это именно антенна барахлит и наверняка какая-то простенькая сетка, которая ловит каналов десять максимум. Вам хватает, может лучше подключить спутниковое тв Триколор? Если будет интересно, узнать подробную информацию о том что это и как подключить, можно вот здесь http://www.torbrand.tv/.
          Вывести
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода