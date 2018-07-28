Тема: Телевизор
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В последние недели стал отвратительно показывать телек на даче, постоянно рябит, а иногда и вовсе картинка пропадает, только белый шум показывает. Вот не пойму, это отходит там что-то в телевизоре или сигнал у антенны плохой?
Может и правда в телевизоре отходит что-то, возможно там где штекер антенный вставляется, в старых телевизорах такое бывает. А может дело и в самой антенне, усилитель к примеру накрылся.
У Вас даже есть время смотреть телевизор на даче - классно?! А у нас все время занимает огород. А насчет телевизора, что тут гадать, вызовите лучше телемастера.
Судя по симптомам, похоже, что это именно антенна барахлит и наверняка какая-то простенькая сетка, которая ловит каналов десять максимум. Вам хватает, может лучше подключить спутниковое тв Триколор? Если будет интересно, узнать подробную информацию о том что это и как подключить, можно вот здесь
http://www.torbrand.tv/
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