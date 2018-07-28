Всем привет. У моей сестры два назад родился ребенок, вот теперь хочу ей на встречу из роддома купить подгузники и какие-нибудь погремушки. Как вы считаете, какие подгузники лучше приобрести? Чем они вообще отличаются? У меня самого детей нет, поэтому я профан в этом деле(
Каждому свое конечно, но лентовские подгузники хоть и стоят дешево, но они очень жесткие, для новорожденного они точно не подойдут. Вам нужно более мягкие покупать, чтобы ничего нигде не натирало, так как кожа младенца очень нежная. Может быть вам Pampers купить https://top-top-baby.ru/podguzniki/pampers/ , они вроде бы и по цене приемлемые, и в тоже время популярные, значит хорошие по качеству.