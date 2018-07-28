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    Сб., 28 июля 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Подгузники
    • Сегодня! fizuli Cегодня в 05:51 «Ответить»
      Всем привет. У моей сестры два назад родился ребенок, вот теперь хочу ей на встречу из роддома купить подгузники и какие-нибудь погремушки. Как вы считаете, какие подгузники лучше приобрести? Чем они вообще отличаются? У меня самого детей нет, поэтому я профан в этом деле(
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 05:55 «Ответить»
        Мы с рождения своему сыну покупаем подгузники в магазине Лента. У них собственное производство, поэтому цена очень низкая, а качество ничем не хуже, чем у новомодных японских.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 06:04 «Ответить»
          Каждому свое конечно, но лентовские подгузники хоть и стоят дешево, но они очень жесткие, для новорожденного они точно не подойдут. Вам нужно более мягкие покупать, чтобы ничего нигде не натирало, так как кожа младенца очень нежная. Может быть вам Pampers купить https://top-top-baby.ru/podguzniki/pampers/ , они вроде бы и по цене приемлемые, и в тоже время популярные, значит хорошие по качеству.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 06:08 «Ответить»
            Покупайте Гун или Меррис, они японские, точно не будет аллергии у малыша. А на все другие у малышей вечно попка краснеет, да и держут влагу они плохо, соответственно и расход будет больше.
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