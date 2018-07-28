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    Сб., 28 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Ночные судороги в икрах.
    • Проханная Вчера в 20:59 «Ответить»
      Сегодня ночью опять проснулась от страшной боли в правой ноге. Судорога свела так, что я минут 10 ничего сделать не могла, только ныла от боли. И так практически каждую ночь. Причем приступы иногда еще и повторяются. С чем это может быть связано и что делать?
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