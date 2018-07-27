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    Тема: Выбор отпугивателя птиц
    • Сегодня! Луйда Cегодня в 15:22 «Ответить»
      Кто сталкивался с таким оборудованием как отпугиватель птиц.
      Расскажите о том как выбрать вообще такое оборудование, каким образом лучше всего свой выбор сделать.
      Кто опыт имеет? поделитесь им пожалуйста.
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