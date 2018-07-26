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    Чт., 26 июля 2018г.
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    Тема: Вывоз мусора
    • Сегодня! Evgen1y_ Cегодня в 09:56 «Ответить»
      Если вы не знаете куда обратиться, что вам вывезли мусор после пожара. Тогда могу посоветовать Вам новую услугу от фирмы http://www.mmusor.ru/service/vyvoz-musora-posle-pozhara/ Они самостоятельно все вычищают и увозят на свалку, так что особо заморачиваться не нужно. А часто ли вы видели пожары в своей жизни?
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