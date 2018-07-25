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    Ср., 25 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Куда деваться от ротавирусной?
    • Сегодня! Peppi Cегодня в 18:32 «Ответить»
      Везде такое ощущение эта инфекция. На море были. Пятеро деток заболели. Домой приехали и тут такая же беда, даже садик закрыли на карантин, что это за напасть?
      • Сегодня! Len4i Cегодня в 18:34 «Ответить»
        Лето, а как вы хотели. Инфекция эта распространяет очень быстро. Мы в прошлом году все семейно слегли, и взрослые болели и дети.
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