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    Ср., 25 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: металлические ворота
    • Сегодня! lima7 Cегодня в 18:26 «Ответить»
      Ребят подскажите у меня есть своя мини турбаза какое лучше ограждение поставить, рекомендуют металлический забор как самый надежный http://zaborlego96.ru/metallicheskiy-zabor.php  Нашла на сайте что компания в подарок также предоставляет автоматику ворот, как вы считаете по такой цене это выгодное предложение?
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