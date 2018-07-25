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    Ср., 25 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: как определить сколько я прошла?
    • Сегодня! Horstone Cегодня в 11:41 «Ответить»
      сейчас хочу скинуть пару кг веса и максимально стараюсь много ходить и через день бегаю. а как узнать сколько я прошла, если нет фитнес браслета? и сколько вообще нужно ходить в день?
      • Сегодня! Milo4ka30 Cегодня в 14:28 «Ответить»
        Так купите фитнес-браслет, разве это проблема.
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