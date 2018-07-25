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    Ср., 25 июля 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Кредит
    • Сегодня! felix2407 Cегодня в 07:52 «Ответить»
      Может у кого есть опыт в таком деле, в каком банке в Краснодаре лучше брать ипотечный кредит?
      • Сегодня! Killa Cегодня в 07:54 «Ответить»
        Ну это кому как, но вот я считаю что самые выгодные предложения в Крайинвестбанке http://www.kibank.ru/fizicheskim-licam/i...e-kreditovanie/ . Много знакомых взяли там кредиты на дом, плохих отзывов не от кого не слышала, так что советую приглянуться к ним.
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