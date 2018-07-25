покажет войну такой, какой она будет в будущем. Из-за многолетнего военного противостояния между Севером и Югом затерянная в космосе планета Nu Earth стала похожей на выжженный радиоактивный ад. Война так и не кончилась, и группировки продолжают противостояние, но есть таинственный боец, который не принадлежит ни одной, ни другой стороне и нападает на всех, кто встретится ему на пути. Ходят слухи, что он – тот самый единственный выживший солдат из спецподразделения GI. И это все, что о нем известно.Игроку предстоит участвовать в сотнях боев по всей планете. Главный герой игры обладает сверхтехнологичным снаряжением: шлем может проецировать отвлекающую голограмму, винтовка – работать как автоматическая турель, а рюкзак – оказывать медицинскую помощь. У игрока есть выбор – сделать упор на тактике, стелс-нападениях или в открытую поливать врагов огнем из мощнейшего футуристичного оружия.[img]