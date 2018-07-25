Отправила сына к бабушке в деревню на месяц, вот вчера вернулся смотрю, а у него вши. Уж не знаю, как там за ним следили, но нужно сейчас что-то срочно предпринимать. Поделитесь из личного опыта, кто каким средством пользовался, только прошу народные методы оставим в прошлом.
Я всегда использую средство от вшей «Д-95», советую и вам его попробовать. У меня из школы в этом году тоже принес такой подарок. Так мы за вечер справились с ними, главное все делать по инструкции. А потом еще раз для профилактики сделала, на всякий случай.