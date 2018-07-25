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    Ср., 25 июля 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Сын вернулся с деревни от бабушки с вшами, что делать?
    • КаракулЯ Вчера в 21:38 «Ответить»
      Отправила сына к бабушке в деревню на месяц, вот вчера вернулся смотрю, а у него вши. Уж не знаю, как там за ним следили, но нужно сейчас что-то срочно предпринимать. Поделитесь из личного опыта, кто каким средством пользовался, только прошу народные методы оставим в прошлом.
      • New! Elizabella Вчера в 23:16 «Ответить»
        Я всегда использую средство от вшей «Д-95», советую и вам его попробовать. У меня из школы в этом году тоже принес такой подарок. Так мы за вечер справились с ними, главное все делать по инструкции. А потом еще раз для профилактики сделала, на всякий случай.
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