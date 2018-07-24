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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Кредит
    • Сегодня! felix2407 Cегодня в 09:31 «Ответить»
      Может у кого есть опыт в таком деле, в каком банке в Краснодаре лучше брать ипотечный кредит?
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