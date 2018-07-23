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    Пн., 23 июля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Вопрос к автолюбителям
    • Сегодня! AnnaVera Cегодня в 17:15 «Ответить»
      Опытные автолюбители, напишите, как вы относитесь к шинам отечественного производства. Стоит их ставить или нет? Меня привлекает то, что у них низкая цена, надеюсь, качество продукции от этого не страдает.
      • Сегодня! Sanderlei Cегодня в 17:22 «Ответить»
        Если вы не лихачете на дорогах, то можете ставить. Любителям острых ощущений, больше подойдут шины иностранных производителей, так как у них лучше сцепление с асфальтом
        • Сегодня! MasterX Cегодня в 17:32 «Ответить»
          Я раньше ездил на Матадорах. Что сказать, мне понравилось. На мокрой дороге, конечно, нужно быть аккуратным, но я и не гонял. За сезон резина стерлась совсем немного, так что берите, не пожалеете.
          • New! BigMan Cегодня в 17:50 «Ответить»
            Вы летние шины хотите купить или зимние? Спрашиваю, потому что сам задумался о приобретении резины на зиму. Кстати, российские шины никогда не ставил, может, стоит попробовать. Нашел в интернет сайт генерального дистрибьютора шин КАМА тут. Там есть информация обо всех официальных дилерах. Цены можно узнать в розничных магазинах.
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