Для коллекции MADELEINE шелк играет очень важную роль: облачаясь в благородный шелк, Вы сразу же приобретаете эти потрясающие ощущения, позволяющие Вам выглядеть свободно и роскошно. Шелк легкий, гладкий, приятный на коже. Этот тонкий, нежный блеск материала придаст Вам особой женственности и элегантности. Но шелк шелку рознь. Существуют различные виды драгоценного шелка и методы их обработки. Самые известные разновидности шелка мы представим Вашему вниманию в небольшом обзоре здесь.
Крепдешин – это классическая полукреповая ткань полотняного переплетения, одна из наиболее широко распространенных тканей из натурального шелка. Ее характерной особенностью является зернистая поверхность, плотность, непрозрачность, но в то же время эта ткань очень тонкая и нежная. К ее несомненным достоинствам относится тот факт, что она не мнется. Нежный блеск делает крепдешин идеальным материалом для стильных образов и используется для элегантных блузок и блейзеров, а также для изысканного нижнего белья.
Шелковый джерси в отличие от других шелковых тканей вяжется из шелковых нитей. Благодаря этим тонким шелковым нитям получается легкая, воздушная и, прежде всего, эластичная структура. За этим материалом очень легко ухаживать, а ощущения на коже просто неописуемы. Шелковый джерси – это ткань высочайшего качества с эффектом струящей легкости удовлетворит самую взыскательную модницу
Атлас из чистого шелка является потрясающей тканью, приятной на ощупь. Гладкий, прохладный на коже атлас обволакивает Вас ощущением струящей легкости. Благодаря уникальной мягкости и зеркальной поверхности, отражающей яркий свет, атлас отлично подходит для реализации любой необычной дизайнерской идеи и для любой погоды. Будь то элегантная блузка, летнее платье или легкое нижнее белье - волшебство!
Советы по уходу за шелком
Шелк - это эксклюзивный материал, которому нужна любовь и преданность при уходе за ним. За это он отблагодарит Вас длительным сроком службы. В идеале Вы должны чистить шелк химическими средствами. Однако при незначительных загрязнениях высококачественный материал можно мыть вручную шампунем специально для шелка. Совет: при полоскании в холодной воде добавьте чайную ложку винного уксуса, чтобы удалить все остатки мыла и ваша любимая вещь засияет новым блеском. Пожалуйста, обратите внимание на то, что не следует отжимать шелк, т.к. влажная ткань может менять форму. Для сушки можно аккуратно свернуть шелк в полотенце. При необходимости всегда гладить при низкой температуре и слегка увлажнив ткань гладить с изнаночной стороны при температуре 130-160 ° C. Во избежание пятен и обесцвечивания не распыляйте на материал духи или дезодоранты. Защищайте благородную ткань от пятен воды и солнечного света. Нежная ткань не любит агрессивного отбеливания и должна быть защищена от этого. Тщательным уходом Вы продлите себе удовольствие наслаждаться любимым шелковым гардеробом!
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