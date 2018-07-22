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Для коллекции MADELEINE шелк играет очень важную роль: облачаясь в благородный шелк, Вы сразу же приобретаете эти потрясающие ощущения, позволяющие Вам выглядеть свободно и роскошно. Шелк легкий, гладкий, приятный на коже. Этот тонкий, нежный блеск материала придаст Вам особой женственности и элегантности. Но шелк шелку рознь. Существуют различные виды драгоценного шелка и методы их обработки. Самые известные разновидности шелка мы представим Вашему вниманию в небольшом обзоре здесь.





Крепдешин



Крепдешин – это классическая полукреповая ткань полотняного переплетения, одна из наиболее широко распространенных тканей из натурального шелка. Ее характерной особенностью является зернистая поверхность, плотность, непрозрачность, но в то же время эта ткань очень тонкая и нежная. К ее несомненным достоинствам относится тот факт, что она не мнется. Нежный блеск делает крепдешин идеальным материалом для стильных образов и используется для элегантных блузок и блейзеров, а также для изысканного нижнего белья.





Шелковый джерси



Шелковый джерси в отличие от других шелковых тканей вяжется из шелковых нитей. Благодаря этим тонким шелковым нитям получается легкая, воздушная и, прежде всего, эластичная структура. За этим материалом очень легко ухаживать, а ощущения на коже просто неописуемы. Шелковый джерси – это ткань высочайшего качества с эффектом струящей легкости удовлетворит самую взыскательную модницу



Шелковый атлас



Атлас из чистого шелка является потрясающей тканью, приятной на ощупь. Гладкий, прохладный на коже атлас обволакивает Вас ощущением струящей легкости. Благодаря уникальной мягкости и зеркальной поверхности, отражающей яркий свет, атлас отлично подходит для реализации любой необычной дизайнерской идеи и для любой погоды. Будь то элегантная блузка, летнее платье или легкое нижнее белье - волшебство!



Советы по уходу за шелком



Шелк - это эксклюзивный материал, которому нужна любовь и преданность при уходе за ним. За это он отблагодарит Вас длительным сроком службы. В идеале Вы должны чистить шелк химическими средствами. Однако при незначительных загрязнениях высококачественный материал можно мыть вручную шампунем специально для шелка. Совет: при полоскании в холодной воде добавьте чайную ложку винного уксуса, чтобы удалить все остатки мыла и ваша любимая вещь засияет новым блеском. Пожалуйста, обратите внимание на то, что не следует отжимать шелк, т.к. влажная ткань может менять форму. Для сушки можно аккуратно свернуть шелк в полотенце. При необходимости всегда гладить при низкой температуре и слегка увлажнив ткань гладить с изнаночной стороны при температуре 130-160 ° C. Во избежание пятен и обесцвечивания не распыляйте на материал духи или дезодоранты. Защищайте благородную ткань от пятен воды и солнечного света. Нежная ткань не любит агрессивного отбеливания и должна быть защищена от этого. Тщательным уходом Вы продлите себе удовольствие наслаждаться любимым шелковым гардеробом!



Наслаждайтесь Вашими эксклюзивными фаворитами от MADELEINE!



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