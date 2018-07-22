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    Вс., 22 июля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Барбекю
    • ClubNika Вчера в 23:26 «Ответить»
      Недавно переехали в новый загородный дом, теперь облагораживаю участок. Давно планировали с мужем купить большой мангал или барбекю во двор, так как большинство праздников отмечаем здесь, а без шашлыка или стейков никак. Кто-то покупал мангалы или барбекю, сколько они сейчас примерно стоят и где их можно приобрести?
      • Mirochka Вчера в 23:33 «Ответить»
        Я в торговых центрах видела мангалы, там они на любой вкус, на цену правда не обращала внимания. А барбекю я только в кулинарных программах видела, они наверное стоят бешеных денег, не каждый может позволить себе такую покупку.
        • Satir Вчера в 23:42 «Ответить»
          Мангал можно и своими руками сделать, я из старого бойлера сварил мангал вместе с коптильней, очень удобно и дешево по сравнению с ценами в магазинах. Мы после ремонта уже собирались выбрасывать старый бойлер, а я в интернете наткнулся на идею сделать из него коптильню с мангалом, теперь есть отличная вещь, которая долго прослужит. Курочка с рыбкой там получаются шикарные.
          • Borisich Вчера в 23:55 «Ответить»
            Мангал точно не знаю, а вот гриль влетит в копеечку, так же как и барбекю, от 30 тысяч и выше они примерно стоят. Покупка действительно не из дешевых, но если есть возможность, почему бы и не приобрести. Мы много лет назад купили мангал, служит верой и правдой, пока не развалится менять не будем) А печь барбекю это мечта, возможно если бы жили не в квартире, а в своем доме то можно было бы поднакопить и купить, а на дачу жалко. Расценки вы можете посмотреть в интернет магазинах, например в этом, там и печи барбекю и мангалы, все есть. Я там теплицы на дачу присматривал.
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