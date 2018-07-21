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    Сб., 21 июля 2018г.
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    Тема: Эви
    • New! Glopart Cегодня в 15:23 «Ответить»
      Эви — юная двенадцатилетняя девочка . В её жизни начинаются перемены, когда она встречает черного коня Даг Диа. Он увозит её в волшебную страну под названием Альбион. Там девочка проникается атмосферой захватывающих приключений. Но Даг привез героиню сюда не просто так. Она должна сыграть главную роль в спасении страны и её жителей. С помощью новых друзей Эви должна вступить в схватку с неприятелями, подобравшими под себя всю власть. Но вскоре оказывается, что роль девочки в жизни фантастического государства куда больше, чем может показаться на первый взгляд.

      [img]http://i.imgur.com/DZE1j4M.jpg[/img]
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