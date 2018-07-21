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    Сб., 21 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Подскажите
    • Сегодня! Killa Cегодня в 12:08 «Ответить»
      Девочки, со страшной силой начали выпадать волосы. Уж не знаю, что и делать. Может кто подскажет действенное средство от выпадения волос?
      • Сегодня! felix2407 Cегодня в 12:19 «Ответить»
        Прежде чем что либо предпринимать против выпадения волос, нужно найти причину почему они начали сыпаться. Таких причин может быть несколько https://[url]www.evonews.ru/publ/zdorove...7-1-0-122[/URL] . А вообще, лучше сходить к доктору, который занимается проблемами волос. Трихолог кажется называется.
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