Всем привет!) Я недавно здесь тему открывала, хотела узнать на счет реглюкола, который так сейчас Ковальков рекламирует. Но увы ответов не дождалась и решила купить это средство.
Хочу сказать, что у меня уже с четвёртого дня меньше тяга к сладкому начала исчезать, потихоньку конечно, но все же!
Как обещают производители он и жир помогает быстрее сжечь, правда пью я его не долго, поэтому пока не могу оценить до конца.
Я взяла сразу 4 пачки и мне в магазине подарили купон со скидкой номер 23455, если кому нужно, пользуйтесь на здоровье! Может здесь есть такие же как я, кто хочет похудеть, но очень любит сладкое...))) https://clck.ru/DUTQT