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    Сб., 21 июля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Кому нужен купон со скидкой?
    • New! Ангелина Волк Cегодня в 00:11 «Ответить»
      Всем привет!) Я недавно здесь тему открывала, хотела узнать на счет реглюкола, который так сейчас Ковальков рекламирует. Но увы ответов не дождалась и решила купить это средство.
      Хочу сказать, что у меня уже с четвёртого дня меньше тяга к сладкому начала исчезать, потихоньку конечно, но все же!
      Как обещают производители он и жир помогает быстрее сжечь, правда пью я его не долго, поэтому пока не могу оценить до конца.
      Я взяла сразу 4 пачки и мне в магазине подарили купон со скидкой номер 23455, если кому нужно, пользуйтесь на здоровье! Может здесь есть такие же как я, кто хочет похудеть, но очень любит сладкое...))) https://clck.ru/DUTQT
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