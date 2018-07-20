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    Пт., 20 июля 2018г.
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    Тема: Рассылка СМС
    • New! Marshal Cегодня в 11:28 «Ответить»
      Здравствуйте. Открываем пиццерию в центре города. В связи с открытием хотели бы сделать массовую смс-рассылку. Пока в интернете нашли вот этот сервис https://nnovgorod.sms-prosto.ru/ Просто СМС. Кто знаком с этим сервисом? Как он вам? Или может будут предложения? В общем нужен самый лучший сервис по рыссылке СМС.
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