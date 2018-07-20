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    Пт., 20 июля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Приглашаем стать донором яйцеклеток
    • New! yajtsekletka Cегодня в 08:08 «Ответить»
      Приглашаем стать донором яйцеклеток. Вознаграждение до 284 000 рублей в год или 71 000 за пункцию. Гарантируем внимание (личный куратор) достойное и регулярное вознаграждение, бесплатное медицинское обследование и комфортные условия проживания нашим донорам.

      https://altravita-ivf.ru/
      телефон 8 499 969 82 10
      почта g_nabieva@altravita.ru
      Контактное лицо Гульнара
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