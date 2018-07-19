Тема: Видеонаблюдение на стройке
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За городом строится коттедж, хочу на территории стройки поставить камеры видеонаблюдения, а то часто что-то стали пропадать инструмент и материалы. Подскажите, какие и где лучше брать?
Это скорей всего у Вас рабочие потягивают. Может не камеры нужно ставить, а охранника нормального на территории завести, который будет следить за всем?!
Воровство на стройке - это вполне нормальная практика, такое везде случается. Тем более, если воруют ночью, то толку от камер. Но если уже через чур наглеют, то лучше заведите собак, это эффективней будет.
Не знаю, что вы надумаете, но мне кажется, что камеры лишними не будут. Если все же решитесь ставить, то можете посмотреть варианты на этом сайте
http://www.d-vb.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya
. Для улицы, я бы рекомендовал купить камеры с ИК-подсветкой, у них и энергопотребление меньше и стоимость вполне доступная.