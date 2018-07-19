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    Чт., 19 июля 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Видеонаблюдение на стройке
    • New! Satir Cегодня в 20:23 «Ответить»
      За городом строится коттедж, хочу на территории стройки поставить камеры видеонаблюдения, а то часто что-то стали пропадать инструмент и материалы. Подскажите, какие и где лучше брать?
      • New! Alexan Cегодня в 20:29 «Ответить»
        Это скорей всего у Вас рабочие потягивают. Может не камеры нужно ставить, а охранника нормального на территории завести, который будет следить за всем?!
        • New! Marker Cегодня в 20:36 «Ответить»
          Воровство на стройке - это вполне нормальная практика, такое везде случается. Тем более, если воруют ночью, то толку от камер. Но если уже через чур наглеют, то лучше заведите собак, это эффективней будет.
          • New! Borisich Cегодня в 20:44 «Ответить»
            Не знаю, что вы надумаете, но мне кажется, что камеры лишними не будут. Если все же решитесь ставить, то можете посмотреть варианты на этом сайте http://www.d-vb.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya. Для улицы, я бы рекомендовал купить камеры с ИК-подсветкой, у них и энергопотребление меньше и стоимость вполне доступная.
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