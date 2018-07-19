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    Чт., 19 июля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Купить женские бордовые кеды
    • Сегодня! Vica Cегодня в 19:38 «Ответить»
      Подскажите мне, пожалуйста, где я могу приобрести партию женских бордовых кед. Именно этот цвет и его разновидности чаще всего пользуются спросом в нашем магазине обуви.
      • Сегодня! Nyanya Cегодня в 19:43 «Ответить»
        Это наверное потому, что «бордо», как цвет, больше женский, чем мужской, и наши девушки научились сочетать спортивную обувь бордового цвета с разной одеждой. Мы вот тоже хотим заказать женские бордовые кеды, здесь https://www.proskater.ru/cat/zhenskie-kedy/cvet/bordovyj
        Посмотрите. Тут на сайте вы можете заказать кеды нескольких брендов, а в каталоге интернет-магазина посмотреть информацию о том из какого материала они сделаны, их размеры и другие особенности.
        • Сегодня! RadaNa Cегодня в 19:50 «Ответить»
          Такие бордовые кеды вы можете поискать на оптовых базах и рынках. У меня бордовый цвет не в приоритете, люблю ярко зелёный и жёлтый. Но, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.
          • Сегодня! Donna Cегодня в 19:55 «Ответить»
            Я покупала себе бордовые полукеды через интернет на Алиэкспресс. Посмотрите и вы там. Можно ещё поискать и в инетмагазинах, торгующих брендовой повседневной обувью.
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