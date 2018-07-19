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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Особенности Work and Study Canada
    • New! Admin Cегодня в 16:29 «Ответить»
      Условно программа разделена на две части:

      1 этап. Предполагает обучение участников в языковой школе. Академический курс в Торонто или Ванкувере состоит из языковой программы и занятий по истории и культуре Канады. Кроме того, вы сможете посетить семинары по теме гостиничного дела.

      2 этап. Прохождение стажировки в сфере. Учитывая ваше образование, языковые навыки, опыт работы, вам предложат работать официантом, барменом, швейцаром, работником ресепшна, горничной, консультантом по продажам, продавцом и прочее.

      Таким образом, интенсивное обучение в Канаде в сочетании с рабочей практикой позволит вам получить образование, заработать и в полной мере насладиться жизнью в одной из самых современных стран.

      Плюсы программы
      Безусловно, обучение в Канаде для украинцев – это главная возможность, которая привлекает тысячи участников регистрироваться на программу «Учёба и Работа в Канаде». Вы сможете с головой окунуться в культуру этой страны, понять образ жизни канадцев, тем самым пополняя копилку своего жизненного опыта и впечатлений. Не секрет, что английский в языковой среде учится на «раз-два»!

      Благодаря международному опыту работы перед вами откроются новые горизонты, стремительно возрастёт вероятность получить работу мечты. Обретённые вами навыки работы в команде и моментальной адаптации к среде, наверняка, оценят потенциальные работодатели.

      Также Work and Study Canada по достоинству оценят те, кто ранее побывал за границей по студенческим программам, но теперь желает открывать для себя новые страны уже в статусе «выпускника». Согласитесь, предостаточно аргументов в пользу того, почему обучение в Канаде для иностранцев по этой программе набирает популярности.

      И ещё сюда же: чтобы принять участие, не нужно ждать лета или осени, выезжать можно круглый год, ведь каждый месяц стартует обучение в новых группах.

      Что необходимо учесть, прежде чем уехать в Канаду?
      Если вас уже заинтересовала программа учёбы и работы за границей, то первый вопрос, скорее всего, – цена на образование в Канаде. Сумма стартует от $1105, но не забывайте учитывать дополнительные расходы, которые не включены в эту сумму. Подробную информацию смотрите на нашем сайте или уточните у менеджера.

      Возможно, стоимость обучения для украинцев в Канаде покажется высокой, учитывая нынешний курс доллара к гривне, однако оно того стоит. Канадский опыт – бесценный, к тому же в процессе работы вы сможете окупить (по крайней мере, частично) затраченные средства.

      При желании вы также сможете получить второе высшее образование в Канаде. И даже остаться в стране на ПМЖ. Приведём в качестве примера самые престижные университеты в Канаде (в частности, Торонто).

      — Thompson Rivers University. Он отличается сравнительно невысокой стоимостью обучения, при этом может похвастаться высоким уровнем преподавания. Цена года обучения: $12 000.

      — Centennial College. Здесь 8 факультетов и более 100 программ. Примечательно, что 94% из выпускников данного вуза устроились на работу по специальности. Стоимость годового обучения $10 500.

      — Niagara College. Ему нет равных в соотношении «цена-качество». Об этом свидетельствует высокий процент трудоустроившихся выпускников и всего $9000 за год.

      Какой бы вуз вы не выбрали, качество образования вас порадует. Это подтверждают многочисленные отзывы украинцев об учебе в Канаде. Немаловажно и то, что вы сможете учиться и работать вместе с представителями разных стран и национальностей.

      Почему стоит обратиться в нашу компанию?
      Компания AnyWay с удовольствием предложит вам оформить программу «Учёба и Работа в Канаде» от А до Я. Можете обратиться в наш столичный офис, если вы проживаете в Киеве. Также возможно оформить документы в других городах Украины. Не упустите свой шанс пройти курсы английского языка в самых престижных колледжах в Канаде.

      Программа сертифицирована и уже обрела популярность среди молодёжи. Отзывы об обучении и образовании в Канаде вы найдёте на нашем сайте. Все без исключения участники программы рекомендуют хотя бы раз в жизни посетить Канаду и получить уникальный международный опыт.

      источник: https://anyway.ua/p/ucheba-i-rabota-v-kanade/
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