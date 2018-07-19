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    Тема: Латунный пруток
    • New! Андрей Ветров Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Вскоре наше предприятие запускает в производство новую продукцию. В её конструкцию входит система охлаждения, выполненная из латуни. Для этого нам где-то необходимо закупать латунный пруток. А где лучше?
      • New! Георг Cегодня в 11:17 «Ответить»
        Видимо, не простую продукцию Вы намерены выпускать. Насколько мне известно, подобная система охлаждения необходима для двигателей. Не думаю, что такой пруток сложно найти.
        • New! Громада Cегодня в 11:25 «Ответить»
          Да найти то можно что угодно, надо приложить для этого лишь некоторое усилие. А какой именно пруток Вам нужен, они же разной марки выпускаются. Посмотрите на латунный пруток ЛС 59-1 тут https://nonfer.ru/spec/prutok_ls59_1. Вроде по его характеристикам он должен подходить для Ваших целей. Хотя конечно могу и ошибаться, не специалист я в этом деле. Тут уж Вы сами решайте.
          • New! Мартов Дима Cегодня в 11:31 «Ответить»
            Вам же в итоге латунные трубки нужны, как я понял. А почему из сразу не закупать? И зачем закупать такой пруток через кого-то, а не напрямую у производителя? Так же дешевле будет.
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