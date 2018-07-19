Вскоре наше предприятие запускает в производство новую продукцию. В её конструкцию входит система охлаждения, выполненная из латуни. Для этого нам где-то необходимо закупать латунный пруток. А где лучше?
Да найти то можно что угодно, надо приложить для этого лишь некоторое усилие. А какой именно пруток Вам нужен, они же разной марки выпускаются. Посмотрите на латунный пруток ЛС 59-1 тут https://nonfer.ru/spec/prutok_ls59_1. Вроде по его характеристикам он должен подходить для Ваших целей. Хотя конечно могу и ошибаться, не специалист я в этом деле. Тут уж Вы сами решайте.