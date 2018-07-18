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    Ср., 18 июля 2018г.
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    Тема: Пансионат
    • New! Дмитрий Полищу Cегодня в 22:58 «Ответить»
      Может кто знает пансионат "Долголетие" в Видном http://centr-dolgolet.ru/pro_nas/pansionat-vidnoe/ планирую в ближайшее время разместить там бабушку. Так как уезжаю за границу и присматривать за ней возможности не будет. Слышал множество положительных отзывов, но все равно еще полностью не определился, что скажете?
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