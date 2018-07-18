Занимаемся доставкой Чернозема, Песок ( речной, овражный), Щебня, Отсев, Гной, Вывоз строй мусора. Земляные работы: котлованы, траншеи. Засыпка фундамента, поднятие участков и другое. Корчевание пней, планирование территории, демонтажные работы, разрушение старых построек. Доставка дубовых акациевых и липовых дров. Доставка осуществляется самосвалами от 5 до 30 тонн по Борисполю и Бориспольскому району. Работаем круглую неделю, кроме воскресенья.
Более детальная информация по телефону, звоните в любое время суток.
Звоните за номером - 0974495222 Александр