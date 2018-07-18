Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 18 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 97 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Борисполь
    • Сегодня! mel1k1015 Cегодня в 20:59 «Ответить»
      Занимаемся доставкой Чернозема, Песок ( речной, овражный), Щебня, Отсев, Гной, Вывоз строй мусора. Земляные работы: котлованы, траншеи. Засыпка фундамента, поднятие участков и другое. Корчевание пней, планирование территории, демонтажные работы, разрушение старых построек. Доставка дубовых акациевых и липовых дров. Доставка осуществляется самосвалами от 5 до 30 тонн по Борисполю и Бориспольскому району. Работаем круглую неделю, кроме воскресенья.
      Более детальная информация по телефону, звоните в любое время суток.
      Звоните за номером - 0974495222 Александр
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода