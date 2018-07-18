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    Ср., 18 июля 2018г.
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    Тема: Ипотека или долевое строительство?
    • New! Луйда Cегодня в 16:55 «Ответить»
      Что лучше? Собираюсь в ближайшем будущем либо оформить ипотеку на двухкомнатную квартиру, либо вступит в долевое строительство. Я понимаю, что долевое строительство сейчас это как минимум года три. а ипотека практически сразу, но все же, напишите, что реально дешевле и надежнее.
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