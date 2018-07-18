Как все начиналось.
Купив участок и пошлепав в непогоду по грязи, налепливая на подошвы огромные комья, такие, что тяжело было поднять ногу, безумно захотела все сначала загазонить, оно конечно, было хорошо для тренировки бедренных мышц и мышц голени, но для достижения этой цели мне захотелось выбрать совсем другие упражнения.
Цели: газон, не требующий ухода ( :lol: ), везде, где нет клумб и грядок, зеленый ковер, выполняющий функции фона для всего остального и защита от грязи и пыли, по которому можно ходить, бегать, и т.д. То есть газон не для красоты, а вполне рабочий, функциональный.
Средства: ограниченные. Так что всякие рулонные газоны и услуги ландшафтников, начинающих работу по газону с обработки раундапом по цене на то время 2 доллара кв. метр, даже не рассматривались.
Начитавашись Курдюмова, в частности, его оду полевице побегоносной, засеяла первый кусочек, а вернее, кусок земли именно ею, надеясь, что она, стелющаяся, действительно не будет требовать стрижки, как Курдюмов и писал. Ну что вам сказать, ребята? Сказки бабушки Арины, а вернее, дедушки Курдюмова. Она, конечно, не вымахивает нестриженая до пояса, но см 20-25 в высоту достигает, для ковра под ноги без стрижки ну никак.
Преимущества: растет медленно, стричь реже.
Недостатки: недостаточно устойчива к вытаптыванию, на участках «дорожек» может в сырую погоду вытоптаться до основанья.
При вытаптывании до основанья есть опять преимущества: вытоптанные участки очень быстро зарастают ею же, побегоносная ведь!
И опять исходящие из этой же побегоносности недостатки: края клумб. Ох уж, эти края клумб, только упусти эту полевицу, через месяц вместо полметра клумбы будет полметра газона.
Все время эти краешки подрезаешь и подрезаешь…
Еще недостатки: почему-то газон из полевицы очень поздно просыпается после зимы, у соседей уже весело зеленеет 15- сантиметровый газон из пырея, а у меня еще пожухлая зимняя травка, вовсе не зеленая.
В общем, в голове прочно засел план по избавлению от полевицы. Постепенно, постепенно, кусочек за кусочком… Вот той полевицы, что на фото, уже нет.
Надеюсь, в этом году от первой площадки с газоном из полевицы избавлюсь, но есть еще второй такой же немаленький…