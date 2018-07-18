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    Ср., 18 июля 2018г.
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    Тема: Яичный порошок
    • Сегодня! inna27_1 Cегодня в 08:57 «Ответить»
      Насколько мне известно, то все кондитерские цеха и пекарни уже давно перешли на яичный порошок, я тоже решила запатентовать эту технологию у себя в кофейни. Не подскажите где можно купить качественный сухой меланж?
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